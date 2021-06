Saloppe Handhabung der 3G-Prüfung

Liebes Team der Wirtschaftskammer Salzburg! Seit der Öffnung im Bereich Gastronomie habe ich diverse Lokalitäten in Salzburg, Stadt Wien und Kärnten als Gast besucht.

Hinsichtlich 3G-Kontrolle bin ich verwundert, wie salopp dies vom Großteil der Betriebe gehandhabt wird. Neun Betriebe, darunter: Speiselokale, Café, Weinbar, Jausenstation wurden von mir innerhalb der vergangenen zehn Tage (Stand: 1. Juni) besucht.

Lediglich drei Mal wurde eingehend die 3G-Prüfung vorgenommen, d. h. ich musste/durfte meinen E-Ausdruck aus dem Impfregister vorweisen, in all den anderen Fällen wurde lediglich nach dem 3G-Status gefragt bzw. ein kurzer Blick aufs Smartphone getätigt, wobei dies in einer Art gemacht wurde, welche das Wort Prüfung/Kontrolle keinesfalls verdient.

Nun gut, auch ich und meine Familie sind froh und erleichtert über die Lockerungsschritte, andererseits aber besorgt ob dieser saloppen Handhabung wie von mir geschildert. Natürlich handelt es sich um meine persönliche Erfahrung, auf Nachfrage wurde von meinem Bekanntenkreis aber ähnliches geschildert.

Ich ersuche Sie daher, auf Ihre Mitglieder darauf einzuwirken, die auferlegten Kontrollen in einer Art und Weise vorzunehmen, welche dem gemeinsamen Ziel gerecht werden.

Vertrauen ist gut, Kontrolle aber notwendig, ansonsten befürchte ich, dass wir schneller uns wieder dort befinden, wo wir schon waren.

Helmut Winterauer, 5550 Radstadt