SALVE fordert sofortigen Stopp der Lehrer/-innenbewertungsapp "Lernsieg"

"Anonym über die Arbeit von Lehrer/-innen in einer App eine Meinung per Sterne abgeben, genauso wie über ein schnell bestelltes Essen auf bekannten Lieferplattformen, muss sofort abgestellt werden!" meint die Obfrau des Salzburger Lehrer/-innenvereins SALVE, Christine Haslauer.

Ungeklärt ist auch der Datenschutz, da Arbeitsplatz und voller Name der Lehrperson ersichtlich sind.

Lehren und Lernen an Schulstandorten hat viel mit Beziehungsarbeit zu tun. Es ist unmöglich, die komplexe Arbeit der Kollegenschaft in acht Kategorien abzubilden. An vielen Schulen gibt es bereits eine gut entwickelte konstruktive kritische Rückmeldekultur. Ob schriftlich oder mündlich, ob anonym oder offen, das wird an den Standorten ausgearbeitet und so gehalten, wie die Menschen das vor Ort für sinnvoll halten. So soll es auch weiterhin bleiben, dazu ist unter anderem die Schulautonomie da.

Lehrerinnen und Lehrer sind die Profis in der Schule und haben ihr Handwerkszeug gelernt. Die Verbundenheit mit ihren Schülerinnen und Schülern motiviert sie, tagtäglich das Beste aus ihnen herauszuholen und sie bestmöglich zu fördern und zu fordern. Eine erfolgreiche Schule für unsere Kinder und Jugendlichen kann es nur geben, wenn man Lehrerinnen und Lehrer verantwortungsvoll arbeiten lässt!

Nur so kann Österreich wieder ein renommiertes Bildungsland werden, schließt eine optimistische Vereinsobfrau.





Christine Haslauer, 5412 Puch