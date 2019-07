Herr Salvini will also die in Italien lebenden Sinti und Roma zählen lassen...; solche Methoden erinnern an die 1930er Jahre...; da fragt man sich, wie es dem Herrn Kurz einfallen konnte, vor einigen Wochen die "Migrationspolitik" des Herrn Salvini zu loben bzw. diese zu unterstützen.

Ich kann daher - zum wiederholten Male - nur davor warnen, solche Politiker zu wählen! Nachdenken, und zwar fundiert, ist gefragt.

Mag. Dr. Alfred Piller, 1090 Wien