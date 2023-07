Salzach-Radweg ist gefährlich

Da ich in Salzburg-Süd in der Nähe der Salzach wohne, fahre ich gerne mit dem Fahrrad in die Stadt. Auf dem Weg werde ich von Radrennfahrern überholt, begegne ganzen Gruppen von Leuten auf E-Bikes, die manchmal auch gemütlich nebeneinander fahren. E-Scooter-Fahrer sind dort unterwegs, Spaziergänger/-innen, Familien mit Kindern, Leute, die ihre Hunde Gassi führen. Alles schön und gut! Nur bewegen sich auf dieser schmalen Fläche, wie es der Rad- und Fußweg an der Salzach ist, einfach viel zu viele Menschen auf ihren Fahrzeugen oder zu Fuß.

Das ist für alle Beteiligten einfach zu gefährlich und es gibt dort auch viele Unfälle. Jeder weiß das, unternommen wird jedoch vonseiten der verantwortlichen Politikerinnen und Politiker nichts.

Gute Beispiele für den Ausbau von sicheren Rad- und Fußwegen gibt es in Kopenhagen zu sehen, die ein Einbahnsystem haben und eine räumliche Trennung von Fußgängern und Radfahrern vorweisen können. Es ist doch super, wenn Menschen für ihre eigene Gesundheit und der Umwelt zuliebe mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind - nur sollte das ohne schwere Unfälle möglich sein.



Traude Probst, 5026 Salzburg