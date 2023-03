Salzburg-AG-Gstanzl

Die Salzburg Ag die kriagt bald an Krampf

Der Haslauer Willi der macht eana Dampf

Doch macht ers net freiwillig des woas a jeder

Schuld daran is nur der rote Peter.

Die Bilanzen der Sag des is doch kloar

Die kragt ma wie immer am Anfang vom Jahr

Doch heuer wird's Sommer oder nu später

Weil schuld dran is gwiss der rote Peter

Und is der Gewinn der Regierung net gnua

Dann kriagt da Vorstand sein Lebtag koan ruah

Dann streich ma eana de Boni mit spitzer Feder

Und Schuld dran is wahrscheinlich der rote Peter.

Obus und Stadtbus da geht bald nix mehr

Die Busse san hinich und die Garagen san leer

Chaffeur suachns a, kann melden sich jeder

Vielleicht hülft eana da der rote Peter.





Mag. Manfred Gebhard, 5340 St. Gilgen