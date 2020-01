Letztes Jahr schaffte es die Salzburg AG mit der Obus-Misere in die Schlagzeilen und heuer zieht sich die Salzburg AG schrittweise aus dem Güterverkehr zurück. Vor nicht allzu langer Zeit gab es die Werbeplakate, wo sie sich als "KlimaAG" präsentierte. Ich stelle mir eine "KlimaAG", die sich noch dazu in öffentlichem Eigentum befindet, anders vor! Ich appelliere an die Aufsichtsräte (Politiker) steuernd einzugreifen.



Paul Ellmauer, 5340 St. Gilgen