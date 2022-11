Salzburg AG, Landeshauptmann und Klimaziele

Da will uns wohl jemand an der Nase herumführen!

Zuerst werden Luftwärmepumpen als Energieträger günstig und umweltfreundlich beworben, und jetzt schnellt der Strompreis auf 0,34 Euro p/kWh - wohlgemerkt ohne Nebengebühren - hinauf. Dazu gibt der Salzburg AG Chef noch von sich: " . . . da dürfe man die Gegenrechnung nicht außer acht lassen, dass die Betreiber von Wärmepumpen ansonsten mit Öl bzw. Gas heizen müssten . . ." (SN am 17.11.2022). Zum Kostenvergleich: 10 kWh Strom ohne Nebengebühren 3,24 Euro, 10 kWh (1 l) Heizöl 1,80 Euro, 10 kWh Erdgas (1 m³) in Oberösterreich 2,28 Euro.

Lt. Stromkennzeichnung der Salzburg AG besteht der gelieferte Strom zu 97,8% aus Wasser-, Wind- und Sonnenenergie. Ich weiß nicht, warum Wasser, Wind und Sonne plötzlich so teuer werden können. An den Mitarbeiterlöhnen wird es sicherlich nicht liegen, oder wurde an der Energiebörse spekuliert und ist dabei etwas schief gelaufen? Gesetzt diesen Fall, sollten die Verantwortlichen Charakter zeigen und gerade stehen und nicht den kleinen Stromkunden dafür heranziehen.

Und dann noch unser Landeshauptmann, der alle Kräfte einsetzt, um den (Strom)Preis in Grenzen zu halten. Meint er damit die obere oder untere Grenze?

Die Großzügigkeit der Dividendenausschüttung von 35% ist ebenfalls zu hinterfragen. Denn wenn der Strompreis verdoppelt wird, kann leicht die prozentuelle Ausschüttung herabgesetzt werden und die ausgeschüttete Dividendensumme bleibt gleich oder ist sogar höher. Wo ist hier der Verzicht?

Am Donnerstag, 17. 11. 2022, konnte man in der Nationalratssitzung erfahren, dass es einen verbindlichen Energiegrundversorgungstarif gibt, welcher ggf. eingeklagt werden kann. Ich weiß nicht, ob die zuständigen Herren diese Rechtslage kennen oder nicht kennen wollen.

Für das Bestreben für klimafreundliches Heizen - einer Investition von bis zu 30.000 Euro - in Folge mit höheren Energiekosten bestraft zu werden, ist eine sehr interessante Umweltpolitik. Mit diesem Vorgehen rücken die Klimaziele mehr als in weite Ferne . . .



Heinrich Schrofner, 5061 Elsbethen