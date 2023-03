Salzburg AG und Strompreis

Es scheint den Verantwortlichen der Salzburg AG, inklusive dem Aufsichtsrat unter LH Wilfried Haslauer, nicht bewusst zu sein, wie sehr hier die Kunden für dumm verkauft bzw. belogen werden. Oder wird bewusst gelogen? Dann ist es noch schlimmer.

Auf der Internetseite der Salzburg AG wird folgendes mitgeteilt. Zitat: "Wir liefern an unsere Kunden ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Dabei kommen ca. 85% aus Wasserkraft, der Rest stammt aus anderen Ökoenergiequellen." Im Lokalteil der SN vom 27. Februar ist von 50% Eigenproduktion die Rede und am 7. März erklärt der Vorstand lt. SN, "man rede hier von knapp 30% selbst produziertem Strom". Wieviel ist es nun?

Für die Aufsichtsratssitzung am 7. März hat Herr LH Haslauer mit scharfen Worten eine rechtliche Begründung für die Preiserhöhung verlangt. Außerdem wurden umgehend konkrete Konzepte zur weiteren Strompreissenkung verlangt. Leider haben sich die scharfen Worte des Herrn LH als "heiße Luft" herausgestellt.

Jetzt kommt dazu noch das Spiel mit der "Rechtssicherheit" Ein Gegengutachten, das noch nicht vorgelegt wurde. Besonders auffällig aber auch die Gewinnprognosen. Noch im Herbst war von 45 Millionen Gewinn vor Steuer die Rede, jetzt wird den Aufsichtsräten ein Gewinn von unter 20 Millionen genannt. Wohin sind denn 25 Millionen im letzten Quartal verschwunden?

Das Problem mit den Verkehrsbetrieben möchte ich hier nicht mehr anschneiden.

Jetzt ist es der Salzburg AG in diesem Jahr nicht möglich, den Jahresabschluss rechtzeitig (vor der Wahl?) vorzulegen. Das wird dann aber spannend, was da drinnen steht.

Ob in den letzten sechs Wochen vor der Wahl noch etwas Transparenz in die Sache Strompreiserhöhung kommt, ist kaum zu erwarten. Aber die Wähler haben am 24. April das Wort.







Franz Kepplinger, 5020 Salzburg