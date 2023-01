Salzburg AG: Vernünftiges Gespräch ist nicht möglich

"Ein vernünftiges Gespräch ist mit Ihnen nicht möglich", so ein Mitarbeiter der Serviceline. Dann legte er auf. Ich hatte ein vernünftiges Gespräch führen wollen, mit sachlichen Überlegungen und freundlich. Auf die Überlegungen gehe ich nicht ein, sie sind bezüglich der (Preis-)Politik der Salzburg AG allgemein bekannt.

Im Übrigen haben viele Leser im Land ja auch den Brief vom Head of Customer Care erhalten, der mir fürsorglich (Care!) erklärt: "Wir kaufen die benötigten Mengen an Energie überwiegend an den europäischen Beschaffungsmärkten." Da ging's um Strom. Nix 85% heimische Wasserkraft, wie bisher behauptet?

Gut, dass ich mit Gas heize, denn auf meiner Kundenseite steht: "Gas ist bequem in der Benutzung, günstig in der Anschaffung und im Betrieb. Zudem garantiert Gas höchste Versorgungssicherheit." Noch Fragen? Nein, leider nicht mehr.



Beda Percht, 5400 Hallein