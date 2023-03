Salzburg AG - Versagen der Landes- und Stadtpolitik

Ich erinnere mich dunkel, dass - auch von der SN gemeldet - vor einiger Zeit ein Jahresabschlussgewinn der Salzburg AG in Höhe von 30 Millionen Euro gemeldet wurde. Ganz ohne Kritik an der Politik dieser AG, deren Aufsichtsrat seit Jahren nicht die Interessen der vielen Kundinnen und Kunden vertritt, sondern, wie das so üblich ist, seine Augen nur auf Gewinne legt.

Obwohl in Salzburg schon sehr viel umweltfreundlicher Strom durch Wasserkraft erzeugt wird, gab es keine großen Bemühungen, Photovoltaik in größerem Umfang an der Stromerzeugung zu beteiligen und die vorhandene Windkraft ist bis heute mit keinem einzigen Windrad zur umweltfreundlichen Stromerzeugung in Betrieb genommen worden. Noch immer scheinen jene die Politik zu bestimmen, die Windräder verteufeln, dafür aber Schneekanonen und Seilbahnen samt Liften für eine Veredelung der Alpenlandschaft zu halten.

Salzburg Stadt und Land hätte schon längst seine komplette Stromversorgung umweltverträglich herstellen können, hätte es bei der Salzburg AG einen zukunftsorientierten verantwortlichen Vorstand und einen Aufsichtsrat gegeben, der nicht nur die Interessen der Aktionäre, sondern auch die der Kundinnen und Kunden wahrgenommen hätte.

Ob bis zum nahenden Wahltag noch eine Vertuschungs- und Verharmlosungsaktion gelingen wird? Man wird es den heimischen Medien entnehmen können. Ob da der Wahltag zum Zahltag wird?





Dieter Braeg, 5020 Salzburg