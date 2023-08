Salzburg aus den Fugen?

Wir haben es auch schon vorher gewusst - die Welt ist aus den Fugen! Und da haben wir das Schlamassel bei den Salzburger Festspielen - nicht schwarz auf weiß, sondern blutig und tödlich. Die Mord - Hysterie des Macbeth-Paares, die blutverschmierten Scheiben, die beim Figaro hineinscheinen, die Hingabe der Geliebten in den Tod beim Haneke-Stück. Hinterhäuser und Kusej sind sicher tiefe Denker und Gegenwartsanalytiker - aber was ist die Botschaft dieser Kunst? Wo sind die Impulse zum Leben? Es gibt Menschen, die mit ihrem Herzen für andere da sind - Eltern, die in diesen Wochen Kinder bekommen haben, ihren Schatz, Lehrerinnen, die sich von ihrem Einsatz und ihrem Nachgehen bei ihren Schülern erholen, Pfleger und Pflegerinnen die noch immer liebevoll und geduldig sein können. Und es gibt die vielen Familien, wo alte Menschen gehalten und betreut werden. Es ist nicht alles aus den Fugen! Kunst gibt Ermutigung. Kunst gibt Kraft. Kunst sagt die Wahrheit - auch dass es Gutes und Wunderbares gibt in unserer Welt. Leider besteht die Gefahr, dieses zu übersehen. Beim Figaro von Mozart geht es um Liebe und Liebe…, auch um Enttäuschung und Verrat, immer um Sehnsucht und Hoffnung - und ganz sicher auch um Spaß! Kann man davon etwas sehen und spüren inmitten von Blut und Müllsäcken? Wer in ein Rammstein-Konzert geht, der und die weiß, was sie und ihn erwartet - man braucht nur die Texte der Songs lesen! Wer in den Mozart-Figaro geht, weiß auch was zu erwarten ist: Die schönste Musik der Welt, das Vibrieren der Beziehungen, die Vollendung des Klanges! Hugo von Hofmannsthal sagt in der Ariadne etwas Tieferes als im Jedermann: Musik ist eine heilige Kunst - zu versammeln alle Arten von Mut….! Wie sehr brauchen wir diesen Mut! Wer bei den Inszenierungen die Augen schließt, vermag vielleicht diese Ermutigung zu verspüren.





Herbert Unger, 4062 Kirchberg-Thening