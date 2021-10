Salzburg braucht ein Stadttauben-Management

Es wird in Salzburg wieder über das Taubenhauskonzept gesprochen. Der Anlass dazu: Weil ein Regulativ fehlt. Weil sich die Situation für die Bürger und für die heimatlosen Haustauben nicht entspannt hat. Weil auch wieder die Kosten für Reinigungsarbeiten ein Thema sind. Und so hat sich die Stadt-SPÖ wieder an das Thema Taubenhaus herangewagt. Mutig und besonnen.

Doch die verantwortlichen Ressorts in der Stadtregierung blocken ab. Mit den bekannten Ausreden: Es gebe keine geeigneten Liegenschaften, lautet ein Statement. Auch die politische Zuständigkeit für dieses Thema und dessen Umsetzung wird von einem Ressort zum anderen verschoben, und umgekehrt. Alles ohne Nachhaltigkeit, ohne Ernsthaftigkeit. Die Tierschutzprobleme interessieren niemanden in den zuständigen politischen Büros.

Und dann wird auch noch mit einigem Unwissen an der Thematik herumlaboriert. Es gibt Menschen, die behaupten sorglos, dass ein Taubenhaus nicht funktionieren wird. Diese Menschen haben noch nie in einem Taubenhaus gearbeitet, kennen deren Funktionsweise nicht, und auch nicht die Erfolge. Sie sehen nicht hin, sondern weg. Und das ist ein schwerwiegender Fehler: Das Augsburger Modell mit den betreuten Taubenhäusern ist ein innovatives und nachhaltiges Erfolgsrezept!

Aber es gibt die Unbelehrbaren, die Front gegen dieses Modell machen, ohne es zu kennen, ohne damit jemals gearbeitet zu haben. Dennoch reden sie es schlecht. Aber mit welcher Berechtigung? Mit keiner! Denn: Menschen, die seit vielen Jahren mit den Erkenntnissen des Augsburger Modells arbeiten und die Erfolge sehen, können hier besser überzeugen. Sie schaffen Grundlagen für die Lösungen, für die Menschen und für den Tierschutz!

Der Verein ARGE Stadttauben Salzburg arbeitet schon seit vielen Jahren in den Bereichen des Stadttauben-Managements, ehrenamtlich, und mit großem Erfolg. Menschen, die uns um Rat gefragt, um Hilfe gebeten haben, bestätigen uns den Erfolg unserer Arbeit täglich. Wir arbeiten auch mit den zuständigen Ämtern zusammen, kooperativ und konstruktiv. Und wir entspannen viele Konflikte tierartgerecht zwischen Mensch und Tier, weil wir Lösungen anbieten!

Dem Ruf nach einem ordentlichen Straßentauben-Management folgen wir täglich in unserem Engagement. Andere reden nur davon, ohne dafür einen Finger krumm zu machen. Sie fordern ein ordentliches Straßentauben-Management und warten, dass etwas geschieht. Aber niemand hindert sie daran, schon heute Engagement für den Tierschutz und für die betroffenen Menschen zu leisten. Die Lösung ist so nah: Taubenhaus!





Hans Lutsch,, ARGE Stadttauben Salzburg