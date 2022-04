Salzburg braucht eine Wildtier-Auffangstation

In Salzburg Stadt fehlt eine Wildtier-Auffangstation. Tierschützer, Tierrettung und Tierärzte schlagen Alarm. Bisher aber ungehört von den zuständigen politischen Ressorts und Ämter. Der Bedarf wird täglich von den Tiernotfällen, die gemeldet werden, bestätigt. Bei Einsatzfahrten der Tierrettung bleibt am Ende meistens die Frage: Wohin mit dem verletzten Tier? Auch die Feuerwehr, die häufig zu Rettungseinsätzen für Tiere ausrücken muss, weiß nicht immer Rat. Das darf so nicht bleiben!

Es fehlt die gesamte Infrastruktur für den Wildtiernotdienst. Es fehlen die stationären und auch finanziellen Ressourcen. Und die Stadtregierung? Der zuständige politische Ressortleiter schweigt, bewegt sich hier nicht in Richtung ordentlichen Tierschutz. Wenn ein verletztes Tier zum Tierarzt und damit zur Erstversorgung gebracht wird, weiß auch der betroffene Tierarzt nicht immer Rat, wohin mit dem Tier nach der Notbehandlung. Wer kann das Tier zur weiteren Therapie und Rehabilitation übernehmen? Dazu fehlen nicht nur die stationären Einrichtungen, dazu fehlen auch die finanziellen Möglichkeiten, eine solche am Laufen zu halten, auch mit geschultem Pflegepersonal, das es auch nur in einem bezahlten Arbeitsverhältnis gibt.

Der Tierschutz kann hier nicht immer alles ehrenamtlich tragen. Die ehrenamtlichen Helfer können unterstützend sein, aber die Grundversorgung muss professionell gesichert werden. Die Tierärzte benötigen nach der Notfall- und Erstversorgung der Tiere eine entsprechende fachlich strukturierte Einrichtung zur Pflege und Weiterversorgung, auch um die betroffenen Wildtiere dann nach der Genesung entsprechend kompetent wieder auszuwildern. Das Salzburger Tierheim sieht sich hier nicht in der Lage. Der TEO Tierschutzverein ist in seiner Aufnahmekapazität erstens am Land orientiert und zweitens für den zu dokumentierenden Bedarf zu klein. Deshalb ist die Forderung nach einer Wildtierstation schon längst überfällig.







Hans Lutsch, Arge Stadttauben Salzburg