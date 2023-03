Salzburg braucht keine Hetzer

Zum Artikel "Schwarz-Blau und die Farbenspiele vor der Salzburger Landtagswahl" vom 21. 3. 2023: Die geschätzte Frau Svazek meint, dass es Signale brauche, die Gesellschaft wieder zu einen. Es gibt aber wohl keine Partei im Land, die mehr Spaltung vorantreibt, als jene, der sie vorsteht. Ich erinnere mich, dass die "Spaltung" ja gerade durch die FPÖ-gestützten "Coronaschwurbler" heraufbeschworen wurde, indem man diesen eine Opfermentalität sondergleichen suggerierte. Niemand hat so theatralisch die Opferrolle inszeniert wie die FPÖ. "Spaziergänge" und Demos haben oft genug stattgefunden, während Ärzte und Pflegekräfte um Menschenleben kämpften. Wird jetzt die Kuh "Pandemie und Corona" so lange durchs Dorf getrieben, bis die FPÖ an der Macht sitzt?

Wer von Versöhnung spricht, soll nicht gegen Menschen hetzen, ein ominöses "Sie werden uns wieder spalten" auf die Wahlplakate schreiben und dann von Einigkeit reden. Das ist reine Heuchelei.

Ich freue mich jedenfalls, dass ich die Wahl habe und vertraue darauf, dass es wirklich lösungs- und konsensorientierte sowie engagierte Menschen in der Politik gibt. Es gibt andere Parteien, die bessere, treffsicherere Sozialagenden auf dem Programm haben. Zwiespältige, einfältige Hetzer braucht Salzburg nicht, schon gar nicht an den Hebeln der Macht.



Anna Schnöll, 5451 Tenneck