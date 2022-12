Salzburg, die Bettlerhauptstadt

Die Leserbriefschreiberin Gerlinde Wimmer aus Linz (SN-Lokalteil vom 21. 12.) wundert sich über die vielen Bettler - an jeder Straßenecke in Salzburg - und was aber noch schlimmer ist, ist, dass das Betteln mit Hunden jetzt in Mode gekommen ist. Diese armen Kreaturen werden natürlich aus den Heimatländern der Notreisenden (Rumänien?) nach Österreich mitgebracht und die Frage ist, ob das legal, also mit allen notwendigen Papieren versehen, vor sich geht.

Mich wundert aber, dass unsere Politik diesem Zustand tatenlos zusieht und

kann berichten, dass ich zum Beispiel in Wien, im 1. Bezirk, keinen/keine einzigen

Bettler/Bettlerin gesehen habe. Wien wird bekanntlich von den Sozialdemokraten

regiert - nur so nebenbei! Wie wäre es, wenn die EU die beschlagnahmten Korruptionsgelder in die Heimatländer für diese armen Menschen schicken würde und so die lange unwürdige Reise nach Österreich obsolet machte?



Josef Blank, 5061 Elsbethen