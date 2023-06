Salzburg, die Stadt meiner Träume

"Salzburg du Stadt meiner Träume". Ein alter Schlager, der bald nicht mehr stimmen wird. In dieser wunderbaren Stadt, eingebettet in eine Traumlandschaft, wird Kunst und Kultur gestaltet, um die uns die ganze Welt beneidet! Das Gefühl, dass diesem Kleinod der Garaus gemacht wird, ist nicht von der Hand zu weisen.

Wie der Herr Verkehrslandesrat in einer Veranstaltung erzählte, soll in den nächsten Jahrzehnten das Salzburger Becken mit ca. 1,5 Millionen Menschen besiedelt sein. Mit Fabriken, Wohnsilos, entsprechenden Straßen und Verkehrsbauten wird man die letzten Grünflächen vernichten. Wollen wir das? Können wir uns das leisten? Kein Tourist und Gast wird diese Stadt mehr besuchen wollen, wenn alles verbaut und verschandelt ist. Dass der Fremdenverkehr und die Erlöse daraus einen Großteil zu den Stadt- und Landesausgaben beitragen - sonst wären ja wir schon längst bankrott -, ist wahrscheinlich nicht bekannt!

Unter Federführung und Aufsicht der Stadt- und Landesregierung wird die Zubetonierung mit Bauklötzen, z. B. des Rehrlplatzes (nur ein kleines Beispiel), ohne Zustimmung der Bevölkerung und ohne den Funken von Raumgefühl und Verständnis für die alte Stadt, einfach als Bereicherung und moderne Architektur dargestellt und durchgewunken. Das nennt man auf Salzburg aufpassen? Die Bevölkerung, die sich dagegen wehrt, wird verunglimpft ("versteht halt nichts").

Der nächste Wurf ist eine U-Bahn (darf man ja nicht sagen), damit man vorerst in fünf Minuten vom Bahnhof zum Mozartplatz gelangen kann. Aber ist dies eine kluge Entscheidung für die Zukunft? Die maroden Verkehrsbetriebe und ihre Busse, die an den kaputten Straßenoberflächen zwischen dem Autoverkehr eingepfercht dahinpoltern, werden völlig außer Acht gelassen. Die desolaten Radwege werden nur in minimalen Schritten verbessert. Wir brauchen sofort Lösungen und nicht in zwanzig Jahren, damit es nicht einmal heißt, "Salzburg du Stadt meiner Albträume"!

Wolfgang Goffriller, 5020 Salzburg