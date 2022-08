Salzburg, es ginge schon!

Anfahrt nach Ostdeutschland, Autobahn; ab ungefähr Höhe Ingolstadt beginnen die Parks mit Photovoltaik-Anlagen und die Windparks; es wird dann immer unglaublicher, Windparks ohne Ende und dazwischen auch jede Menge "Freiland" mit Feldern und Wiesen. Überhaupt ist eine Raumordnung mit freiem Auge und für einen Laien erkennbar, die seinesgleichen sucht, wenn man hier im Bundesland Salzburg lebt.

Ich kann daher nur sagen: Im Bereich der Raumordnung oder "Siedlungspolitik" wird hier im Bundesland Salzburg seit Jahrzehnten nahezu alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann.

Die Folgen: Zersiedelung, Versiegelung, Verschandelung und Stillstand im Bereich der alternativen Energiequellen wie Wind und Sonne. Die politische Verantwortung? Negativ! Dieses Bundesland braucht so schnell wie möglich einen Aufbruch in sehr vielen Bereichen; und eben tatkräftige Leute. Keine Zauderer, die den eigenen Status Quo erhalten wollen! Wirtschaft und Menschen sind bereit dazu, daher: oh du "Politik" wach auf!

Günter Österer, 5023 Salzburg