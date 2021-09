Salzburg ist bereits eine sehr grüne Stadt

Durch mein bereits fortgeschrittene Alter bin ich schon viel

in der Welt herum gekommen und dabei habe ich gesehen, dass

es keine Stadt auf Welt gibt, in der noch mehr grün ist als

Salzburg. Allein durch die Stadtberge, die ja einmalig sind,

dem Mirabell- und Kurgarten und die baumgesäumten Ufer der Salzach,

ist Salzburg mehr als grün.

Ich lese immer wieder, was - außer dem Dom - noch alles

begrünt werden sollte, wie z.B. der Residenzplatz usw.

Auch wenn ein Teil des neuen Volksgartens mit Schotter versiegelt wird,

ist das Verlangen nach Grün in der Stadt immer berechtigt, aber in Salzburg obsolet.

Aristoteles sagte: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile!







Josef Blank, 5061 Elsbethen