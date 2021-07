Salzburg ist für eine U-Bahn zu klein

Dem Leserbrief von Herrn Blank ("U-Bahn, das leidige Millionengrab") kann ich nur voll zustimmen. Dieses Projekt darf nicht errichtet werden. Das ist Verschwendung von Steuergeldern in Millionenhöhe. Salzburg ist zu klein und hat zu wenige Einwohner für eine U-Bahn. Eine U-Bahn ist nur dann wirtschaftlich zu führen, wenn ein 15-Minuten-Takt in beiden Richtungen fährt und dieser auch ausgelastet ist. Salzburg hat nicht die erforderliche Kundschaft, schon gar nicht am Abend und nachts (siehe leere Obusse).

Durch den vorhandenen Untergrund sind die Baukosten in Salzburg für die Errichtung einer U-Bahn sehr hoch. Auch ist der Platzbedarf für Haltestellen und deren erforderliche Aufgänge kaum vorhanden. Eine Entlastung für den Individualverkehr ist auch nur gering gegeben. Die Pendler aus dem Salzkammergut und aus Richtung Straßwalchen sind weiter auf den Pkw oder die Busse angewiesen.

Heinrich Schneider, 5020 Salzburg