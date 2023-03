Salzburg ist zu klein für das Tiefbauwerk S-Link

Ein Herr Günter Braun aus Wien schreibt in seinem Leserbrief "Der S-Link und die

Salzburger" in den SN digital, dass die über 60-Jährigen, die größtenteils gegen

den Bau des S-Links sind, gar nicht befragt werden sollten, denn die würden so quasi die Fertigstellung gar nicht mehr erleben!

Gleichzeitig schreibt er auch, dass sie in Wien ein großartiges U-Bahn-Netz hätten

und damit hat er - wahrscheinlich sogar ungewollt - den Nagel auf den Kopf getroffen, denn in Salzburg kommt nur eine U-Bahn-Linie und kein Netz. Der von ihm als Verhinderer angesprochene "gewisse" Bürgermeister Schaden war einer der besten Stadtchefs der letzten Jahre und hat erkannt, dass Salzburg zu klein für so ein Tiefbauwerk ist und die Frequenz daher zu gering wäre.

Ja, Wien ist anders, aber Salzburg auch!



Josef Blank, 5061 Elsbethen