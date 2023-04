Salzburg kann sich glücklich schätzen

Zum Artikel "Statt Privatjets: Grüne wollen Betuchte auf Linie bringen" (1. 4. 2023): möchte ich mir kleine Anmerkungen erlauben:

1. Die Wortspende von Frau LH-Stv. Berthold, "Spaßflüge in Privatjets", ist polemisch und entbehrlich, wenngleich natürlich auch der eine oder andere Urlaubsflug vorkommen wird, viele davon sind "Bleisure-Travel-Flüge" (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bleisure_travel). Da finde ich z. B. die Flüge zu Klima- und WEF-Monstersitzungen mit den Jets eher entbehrlich. Das betrifft auch die grüne Polit-Nomenklatura.

2. Die zunehmende Austrocknung von Regionalflughäfen in Europa und Streichung von Linienverbindungen fördert automatisch das Businessjet-Geschäftsmodell. Z. B. hat Salzburg die Wien-Anbindung verloren, die Zürich-Anbindung wird vom marktbeherrschenden Oligopolisten verhindert und die Paris-Verbindung wurde durch verweigerte Incomming-Bewerbung durch die SLT beschädigt, eingestellt und jetzt unattraktiv neu und lieblos begonnen, alles weil der Herr LH-Stv. Stöckl halt nicht will und mit dem grünen Regierungspartner gerne kuschelt, anstatt in Wien zu intervenieren und hart zu verhandeln.

3. Salzburg kann sich zu den Festspielsaisonen glücklich schätzen, wenn Künstler und zahlungskräftige Gäste mit der Allgemeinen Luftfahrt nach Salzburg kommen.

4. Regionalflughäfen wie etwa Klagenfurt träumen von solchen Kunden mit entsprechender Potenz und Frequenz.

5. Um "Betuchte" auf Linie zu bringen, muss auch sichergestellt sein, dass die (Flug-)"Linie" Regionalplätze anfliegt!

6. Kleine Regionalflugzeuge wurden von den Linien ausgemustert. "150 plus"-Sitzer sind schwer im Linienverkehr voll zu bekommen und Billigairlines sind für die Wirtschaft aus mehreren Gründen eher ungeeignet.

Ich wünsche der Wirtschaft und den Wirtschaftsräumen viel Erfolg mit erfolgreichen Geschäftsflügen von und zu den Regionalflughäfen und stimme den Argumenten des WK-Präsidenten Buchmüller voll zu.



KR Anton Bucek, 5020 Salzburg