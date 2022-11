Salzburg-Paris mit dem Nachtzug

Das Angebot klingt verlockend, "mit dem Nightjet ab 29,90 von Salzburg nach Paris". Wir freuten uns, dass wir noch Tickets für ein Abteil im begehrten Nightjet ergattern konnten - natürlich nicht um den günstigen Preis. Drei Tage über Allerheiligen sollten es werden. Für sämtliche Sehenswürdigkeiten wurden Tickets gebucht und auch ein Hotelzimmer reserviert. Doch trotz der gültigen Tickets und der Platzreservierungen sollten wir in dieser Nacht nicht nach Paris fahren.

Am Vormittag hatten wir uns noch einmal online vergewissert, dass der Zug planmäßig abfahren würde. Alles schien in Ordnung zu sein. Am Abend standen wir dann ratlos vor der Infotafel. Unser Zug war nicht angekündigt und fuhr auch nicht im Bahnhof ein.

Die Hotline der ÖBB ist übrigens nach 21 Uhr nicht mehr in Betrieb. Nach einem offenen Schalter sucht man um diese Zeit eh nicht mehr. Auch auf der Nightjet-Homepage kein Hinweis auf einen Entfall oder eine Umleitung. Zugbegleiter eines anderen Zugs erklärten uns, dass unser Zug wegen einer Baustelle direkt von Linz nach Passau geführt worden sei und Salzburg an diesem Abend "ausgelassen" habe. Auch eine zweite Familie, die extra von Graz angereist war, wartete an diesem Abend vergeblich auf den Nightjet nach Paris. Gemeinsam suchten wir nach Alternativen, aber die Züge waren entweder schon ausgebucht oder man hätte vier Mal umsteigen müssen.

Warum sind wir nicht über die geänderte Streckenführung informiert worden? Natürlich hatten wir bei der Buchung unsere Daten hinterlegt, um bei Änderungen kontaktiert zu werden. Warum ist nach 21 Uhr keine Hotline eingerichtet? Anschlussprobleme ergeben sich eben auch in der Nacht.

Am nächsten Werktag am Schalter "Kundenservice": Die freundliche Dame erklärt uns, nun müssten wir wohl ein halbes Jahr warten, bis unser Antrag auf Refundierung der Reisekosten bearbeitet werde, denn die Beschwerden in Wien häuften sich. Wen wundert's.



Christine Kobler-Viertlmayr, 5020 Salzburg