Salzburg und die verpassten Chancen

Wo gibt es noch eine Stadt, in welcher durch ihre topografische Lage die Altstadt durch die Stadtberge geschützt ist? Der Nachteil ist, dass der Verkehr auf der Nord-Süd-Achse kanalisiert und dadurch das Zentrum verstopft wird. Dieser Problematik versuchte man schon vor Jahrzehnten beizukommen, noch bevor die Grünlanddeklaration eine Umfahrung der Stadtberge einschränkte bzw. zunichtemachte.

So sah der Anfang der 80er-Jahre erstellte Generalverkehrsplan eine Umfahrung der Altstadt um bzw. durch die Stadtberge vor, wobei für den ruhenden Verkehr eine weitgehende Verlagerung in den Berg (inkl. Busterminal Kapuzinerberg) angedacht war. In welcher Stadt bietet die Topografie unsichtbare Parkräume, ohne dass an den Stadträndern Ungetüme von Parkhäusern oder Versiegelung von Naturflächen für P-&-R-Plätze in Kauf genommen werden müssen?

Damalige Proteste von betroffenen Anrainern, die gegen eine "Stadtautobahn" polemisierten und ihre Interessen militant und medienwirksam vertraten, führten letztlich zu einer Schubladisierung des Projekts ohne weitere öffentliche Diskussion. Die damals noch vorhandenen Freiflächen für eine Trassenführung und das Tor zum Kapuzinerberg-Tunnel am Rehrl-Platz sind längst verbaut.

Ein ähnliches Schicksal erlitt der Plan zum Bau eines Guggenheim-Museums im Fels, vielleicht eines der spektakulärsten jemals in Salzburg geplanten Projekte. Das Hauptargument der Ablehnung: Es zieht zu viel Verkehr an. Letztlich war dies auch ein Argument für die Ablehnung der zweiten Mönchsberggarage, wobei ignoriert wurde, dass durch eine Kanalisierung des Verkehrs über eine Zufahrt in Nonntal die Benutzerfrequenz über die Neutor-Einfahrt und der Verkehr in der Innenstadt hätten reduziert werden können.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wieweit sinnvolle kommunale Projekte einer Volksbefragung unterzogen werden sollen, deren Ausgang vom medienwirksamen Auftritt engagierter Anrainer oder Grün-Romantiker beeinflusst werden kann (siehe auch "Klartext" von Andreas Koller, SN vom 4. 7.). Die Politik hat die Aufgabe, das Gemeinwohl gegen Einzelinteressen abzuwägen und im Sinne des Gemeinwohls zu entscheiden. Politische Verantwortung sollte nicht an Bürger abgeschoben werden, zumal bei der Garage nur 18% der Stimmberechtigten mit Nein stimmten. Die schweigende Mehrheit ist nicht organisiert, hat deshalb keine Lobby und muss sich folglich der Minderheit fügen. Im Übrigen hatten die Garagenbenutzer aus den umliegenden Gemeinden kein Stimmrecht.

Wie wird eine Abstimmung über die Verlängerung der Lokalbahn ausgehen, wenn kein besseres Pro-Marketing erfolgt und die Pendler aus umliegenden Gemeinden nicht mitstimmen dürfen?



Horst Weber, Ex-Direktor der Stadtwerke, 5084 Großgmain