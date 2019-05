Salzburg unter Hochspannung

Auch in Tirol läuft ein Projekt zur Errichtung einer Stromleitung. Das Projekt von der APG (Austrian Power Grid) umfasst ein 380/220-kV-Umspannwerk inkl. PST-Transformator (220/220 kV) und eine einsystemige 220-kV-Verbindung bis zur Staatsgrenze am Reschenpass. Diese wird aber zum Unterschied zur geplanten Errichtung der 380-kV-Freileitung in Salzburg unter der Erde verlaufen. Für Bürger in den Tiroler Bergen ist ein Erdkabel möglich, Bürgern in Salzburg bleibt dies leider verwehrt. Warum?

Meiner Meinung nach kann dies nur an der Stärke, dem Interesse und dem Einsatz der Landespolitiker für ihre Bürger liegen. Ich appelliere an Sie, Herr Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer, lassen Sie uns nicht im Stich, handeln Sie und kümmern Sie sich um ein nachhaltiges Trassenmanagement des Projekts 380-kV- Salzburgleitung - es ist Ihre Pflicht!





Christine Maultasch, 5421 Adnet