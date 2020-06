Salzburg verdient mehr Kreativität und Innovation

Antwortschreiben auf den Leserbrief "Bleiben wir bei der Wahrheit" von Herrn Hofrat DI Alfred Denk:

Ja, sehr geehrter Herr Hofrat Denk, bleiben wir bei der Wahrheit . . . und halten wir eingangs fest, dass das gegenständliche Projekt "Ausbau der Mönchsberggarage" seit 2014 intensiv aber bis dato erfolglos vorangetrieben wurde.

Zu den ausgesprochenen Befürwortern zählten neben Ihnen, als seinerzeitigem Geschäftsführer der Parkgaragengesellschaft, der mittlerweile ebenfalls seinerzeitige Bürgermeister Heinz Schaden und die nochmals seinerzeitige Geschäftsführerin des Altstadtmarketings Inga Horny - auch das gegenständliche und immer schon umstrittene Projekt eines Ausbaus der Mönchsberggarage um eigentlich lächerliche 650 Parkplätze ist aus heutiger Sicht wohl "seinerzeitig".

Ohne auf die, durch das Coronavirus bedingten, aktuellen und teilweise dramatischen Entwicklungen in Tourismus und Einzelhandel näher eingehen zu wollen, ist hier eine Trendumkehr mit 650 zusätzlichen und gut im Berg versteckten Parkplätzen wohl kaum zu schaffen.

Zur "Beruhigung" der diesem Projekt skeptisch bis ablehnend gegenüberstehenden Anrainer und sonstiger Bürger informieren Sie in Ihrem Leserbrief vom 5. 6., dass - um, wie Sie schreiben, "bei der Wahrheit zu bleiben" - lediglich fünf Monate lang ca. neun Lkw pro Stunde jeweils von Montag bis Freitag zwischen 6.00 und 19.00 Uhr und an Samstagen zwischen 6.00 und 13.00 Uhr die Aushub- bzw. Materialtransporte durchführen würden - so weit, so schlecht!

Bei den von Ihnen vermutlich eher vorsichtig geschätzten neun Lkw-Fahrten pro Stunde, wären das allein 117 Fahrten jeweils 13 Stunden täglich von Montag bis Freitag und zusätzliche 63 Fahrten an Samstagen, d. h. 648 Lkw-Fahrten in jeder einzelnen der kalkulierten 25 Wochen, insgesamt also rund 16.200 Lkw-Fahrten (!) - die endenwollende Begeisterung nicht nur der unmittelbaren Anrainer, sondern auch vieler Bürger/-innen dieser Stadt ist für mich nachvollziehbar!

So wirklich gut, ansprechend und optisch perfekt gelöst das "Versenken" eines sonst jedenfalls hässlichen Parkhauses im Mönchsberg seinerzeit auch war - "seinerzeit" ist leider unwiderruflich vorbei und heute eher "gestrig".

Heute noch ein Projekt gegen alle berechtigten Widerstände durchziehen zu wollen, das im Zentrum einer ohnehin schon mit überdurchschnittlich viel Verkehr "gesegneten" Kleinstadt zusätzliche Parkplätze schafft und damit noch mehr Verkehrsstaus zu produzieren, muss wohl weder als besonders durchdacht und/oder intelligent gelten.

Auch ich bin, 45 Jahre nach meiner Führerscheinprüfung, noch immer ein begeisterter Autofan und -fahrer und bin zwar in der Stadt, jedoch nicht im Einzugsbereich der Mönchsberggarage wohnhaft - so gesehen also unverdächtig, weil nicht unmittelbar von diesem Projekt betroffen - aber eine der schönsten Städte der Welt mit einer zusätzlich besonders schützenswerten Altstadt hätte sich wohl etwas mehr Innovation und Kreativität verdient, als weiterhin nur Löcher in ihre Stadtberge bohren zu wollen und mit dem Aushub die prachtvolle Landschaft zu verschandeln!





Heinz Schwendinger, 5023 Salzburg