Salzburg versenkt Geld, als gäbe es kein Morgen

Nun ist endlich die Katze aus dem Sack, denn der Aufsichtsrat Struber gibt endlich zu, dass die U-Bahn deswegen gebaut wird, "weil wir sollten das Geld aus Wien nicht herschenken!" Also Ursache und Wirkung.

Ich frage mich, in welcher Welt und vor allem in welcher Zeit lebt dieser Politiker? Die Welt bricht gerade aus den Fugen und der Klimawandel schreitet rasant voran, aber im "felix" Salzburg wird Geld in den Salzachsand versenkt, als gäbe es kein Morgen. Die Sozialmärkte haben einen Zulauf wie noch nie und viele Menschen,

besonders alte und alleinerziehende, wissen nicht, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten und die nächste Gas- und/oder Stromrechnung bezahlen sollen!

Aber in Salzburg wird eine völlig überflüssige U-Bahn gebaut, die keiner will und vor allem keiner braucht. Er meint, man sollte von Lamprechtshausen bis Hallein durchfahren können. Das kann man bereits jetzt, man muss halt nur am Hauptbahnhof in die S3 umsteigen, die jede halbe Stunde fährt und vielleicht einmal in Stoßzeiten viertelstündlich verkehren sollte.

Das Geld aus Wien ist auch unser Steuergeld, denn dort hat man auch keinen Goldesel und es müssen ja auch Gelder der Stadt und des Landes beigesteuert werden, die - wenn es nach dem Gebaren ordentlicher Kaufleute ginge - schon lange Konkurs hätten anmelden müssen, so pleite sind die!

Herr Struber betätigt sich auch als Wahrsager, denn er meint, dass es keine Milliarde kosten wird. Welche gute Fee hat ihm denn das geflüstert?

Übrigens: S-Link kommt von gelinkt!





Josef Blank, 5061 Elsbethen