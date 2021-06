Salzburg verspielt sein Potenzial

Zu "Mönchsberggarage: Baustart für 2022 angepeilt" von Heidi Huber (SN vom 1. 6.):

Der Pkw-Individualverkehr kostet zu viele Ressourcen

und Energie für Bau und Betrieb, versiegelte Stell- und Straßenflächen sowie Umwelt- und Gesundheitsschäden, die nicht in Relation zum individuellen Nutzen stehen.

Weltweit werden Autos aus Städten verbannt und Parkplätze umgewandelt in Fuß- und Radwege, Obstgärten und Freizeitflächen, die sich als Mosaik durch die Stadtviertel ziehen. Das soziale Leben profitiert von den Möglichkeiten des gewonnenen gesunden Raums. Salzburg verspielt hier ein wichtiges Potenzial, insbesondere auf Kosten künftiger Generationen.

Gebühren von Parkflächen sollten sich an Mietpreisen orientieren und so den ÖPNV für alle finanzieren.

Öffentlicher Raum muss wieder öffentliches Gut werden und nicht unbewussten Egoismus bedienen.



Hannah Silberberg, 5020 Salzburg