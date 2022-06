Salzburg verzeichnet in der Verkehrspolitik nur Fehlurteile

Sehr geehrte Frau Huber! Was Sie in Ihrem Artikel direkte Demokratie nennen, bezeichne ich als Diktatur der Krakeeler. Von einer unabhängigen Zeitung, deren begeisterte Abonnentin ich seit mehr als 40 Jahren bin, hätte ich mir einen Leitartikel erwartet, der auf Fakten beruht. Wenn sich bei 21% Beteiligung 16% für eine Verhinderung eines Projekts aussprechen, dann heißt das für mich, dass 16% der Bevölkerung entscheiden, was 100% der Menschen in dieser Stadt ertragen müssen. Das ist eher Diktatur als Demokratie.

Als klarer Befürworter habe ich mich auch an diesem heißen Sonntag in die Warteschlange vorm Wahllokal gestellt. Aus den Bemerkungen meiner Umgebung war deutlich zu entnehmen, dass 80% der Menschen, die sich angestellt hatten, der Meinung waren, sie verhindern eine Ein- und Ausfahrt der Parkgarage am Krauthügel. Keiner wusste, dass es sich bei dieser Bergöffnung nur um eine Baustellen-Zu- bzw. Abfahrt handelt. Diese falsche Information ist mir auch in den vielen Gesprächen, die ich im Vorfeld geführt habe, immer wieder begegnet.

Kein Medium, weder ORF noch ein Printmedium, haben sich für das Argument von Bürgern aus den Gauen gekümmert, für die jeder Amtsweg in der Landeshauptstadt zu einem Fiasko wird. Meine Freunde aus den Gauen müssen bis zu zwei Stunden mehr einplanen, weil es in dieser Stadt einfach keine Parkplätze gibt. Dieser Zeitfaktor verringert sich - dank einem wunderbaren Angebot - auch bei Verwendung öffentlicher Verkehrsmittel nicht. Ganz abgesehen davon, dass man zumeist auch Zusatzerledigungen verrichten möchte - wenn der Weg in die Stadt schon einmal getätigt werden muss -, die ein Transportmittel nötig machen. Jetzt werden diese "Salzburger 2. Klasse" weiterhin Kreis um Kreis mit ihren Fahrzeugen um die Berge dieser Stadt ziehen, dabei natürlich keine Abgase in die Luft schicken und sich bei allen Stadt-Salzburgern, die mit Nein gestimmt haben, innerlich bedanken. Welch wunderbare Lösung!

Diese Stadt hat in verkehrspolitischer Hinsicht die letzten Jahrzehnte ausschließlich Fehlurteile zu verzeichnen. Die Verhinderer des Kapuzinerbergtunnels erfreuen sich jeden Tag an der Staulawine, die sich täglich rund um den Kapuzinerberg wälzt, natürlich ohne Abgase zu verursachen. Stattdessen entsteht ein wirklich stadtverschönerndes Ensemble von Wohnungen am Kopf der Karolinger Brücke direkt an der verkehrsreichsten Kreuzung der Stadt. In der Herrnau schmücken wunderschöne Blumentröge die, für eine umfassende Südspange um die Stadt geplanten, aber von einer Handvoll "lauten Bürgern" verhinderten, erweiterten Straßen usw.

Bleibt zum Schluss die Frage, wie ich meiner Jugend den Gang zur Wahlurne schmackhaft machen kann, wenn gewählte Politiker sich von einem emotional aufgeheizten Mob ihre in unzähligen, kostspieligen Expertengesprächen bereits getroffenen Entscheidungen kippen lassen? Woher soll da die Motivation kommen zu wählen?

Zuletzt: Für den Vergleich dieses Aktes mit der direkten Demokratie in der Schweiz empfehle ich Ihnen dringend, die Regeln, die um eine solche Abstimmung einzuhalten sind, nachzulesen, sollten Sie den Anspruch haben, Ihren Beruf seriös ausüben zu wollen.

Diese Stadt ist eine wunderschöne Kulisse für Fotos und Filme, aber keine Stadt, die ihren Bewohnern lebenswertes Leben möglich machen möchte.



Gertrude Schmid, 5020 Salzburg