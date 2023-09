Salzburgarena und Gert Steinbäcker

Große Vorfreude auf das Konzert Steinbäcker am 1. September in der Salzburgarena! Beginn pünktlich um 19.30 Uhr. Überraschung!

Es kommt ein junger dynamischer Mann - Engländer wie er erklärt - der uns mitteilt, dass er uns jetzt eine Stunde unterhalten darf! Wieso darf er das? Ich freue mich auf Gert Steinbäcker und nicht auf einen englischen Musiker, dessen Musik überhaupt nicht mein Geschmack ist!

Eine ganze Stunde also "dürfen" wir seiner Musik lauschen und dann kommt noch das I-Tüpfelchen: Wir dürfen uns in der anschließenden 20-minütigen Pause auch noch ein Autogramm von ihm holen! Bin ich im falschen Film?

Keine Ankündigung im Voraus weder beim Kartenkauf noch in der Zeitung, dass ein Vorkonzert stattfindet! Und dann: endlich kommt mein Favorit - jedoch nach einer Stunde schon die Verabschiedung und gerade mal drei mickrige Zugaben - eine große Enttäuschung und absolut keine 60 Euro wert!

Ich werde mir in Zukunft gut überlegen, ob ich noch einmal ein Konzert in der Salzburgarena besuchen will.





Sylvia Schlager, 5023 Salzburg