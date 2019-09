Salzburger Autofahrer aus dem Vertrauensgrundsatz genommen

Danke, liebe Fahrerin eines roten Citroen, die Sie am verregneten Montagmorgen bei Rot noch von der Alpen- in die Friedensstraße abbogen, die grüne Fußgängerampel dezent ignorierend. Danke auch an Sie, lieber Taxifahrer eines weißen Toyota-Kombi, der Sie meine Kinder und mich am Gehsteig längs der Alpenstraße mit einer lustigen Wasserfontäne bedachten, um mit etwa 70km/h die grün blinkende Ampel noch zu "kriegen" - Kinder planschen ja so gern. Darüber hinaus liefern Sie beide neben vielen anderen Stadt-Autofahrern, denen zu danken der Platz eines einzigen Leserbriefes doch nicht ausreichen würde, meinen aus dem Vertrauensgrundsatz ausgenommenen vier und zwei Jahre alten Kindern die wichtige Erkenntnis, dass eben jener Vertrauensgrundsatz auf stress- uns staugeplagte Frühverkehrs-Autofahrer grundsätzlich nicht angewandt werden darf - sei der Zebrastreifen noch so frisch gestrichen und die Fußgängerampel noch so grün.





Dr. Wolfgang Dreier-Andres, 5020 Salzburg