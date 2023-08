Salzburger Derby in Oberösterreich?

Ende September findet das Salzburger Fußball-Derby zwischen RBS und Austria Salzburg im Zuge der 2. ÖFB-Cup-Runde statt. Es zeigt sich dasselbe Problem wie im Vorjahr, als die Violetten den SK Sturm zugelost bekamen: Es fehlt ein adäquates Stadion.

Austria Salzburg musste das Heimrecht tauschen, verzichtete auf Einnahmen und Heimvorteil und das ganze Bundesland auf ein Spitzenspiel. Ein Jahr später sind die Stadien in Grödig und des LASK die möglichen Ausweichstätten. Hätte man das Stadion in Grödig schon zurückgebaut, wäre es für den ORF keine Option, das Match als Livespiel anzubieten. Ist es für die Stadt Salzburg nicht peinlich, dass das Linzer Stadion als spruchreife Ausweichstätte genannt wird und nach dem möglichen Rückbau der Stadien in Maxglan und Grödig überhaupt keine Möglichkeiten für die Austragung eines Spitzenspiels abseits von Red Bull möglich wären?

Sollte nächstes Jahr wieder ein Salzburger Unterhaus-Verein auf einen Bundesligisten treffen, wäre man zu einem Ausweichen nach Oberösterreich gezwungen.



Stefan Leimüller, 5201 Seekirchen