Salzburger Festspiele 2021 im Zeichen der Inklusion

Unsere Tochter Clara ist vor 15 Jahren auf die Welt gekommen. Sie hat nicht nur uns, ihre Eltern, sondern auch medizinisches Personal mit dem gewissen Extra - mit Trisomie 21 - überrascht.

Wer ein Kind mit speziellen Bedürfnissen hat, weiß, dass das Leben nicht immer einfach ist. Unsere besondere Tochter miteinzubinden, braucht sowohl in der Schule als auch im familiären Umfeld viel Geduld. Inklusion ist zwar zum omnipräsenten Schlagwort in unserer Gesellschaft geworden, gelebt wird sie jedoch nach wie vor nur bedingt.

Umso überraschender war für uns die Anfrage von der Statisterie der Salzburger Festspiele, ob unsere Tochter Interesse hätte, bei der diesjährigen Don Giovanni Produktion mitzuwirken.

Da sie schon Erfahrungen auf der Bühne (Theater Ecce) machen durfte und selbst unbedingt mitmachen wollte, haben wir sie in ihrer Entscheidung unterstützt. Kunst, Musik und Kreativität haben für unsere Tochter eine enorme Bedeutung. Sie liebt es sich ästhetisch künstlerisch auszudrücken.

Dieser Sommer wird unserer Tochter Clara und uns immer in Erinnerung bleiben.

Wir wollen uns auf diesem Weg bei den Salzburger Festspielen herzlichst für den Mut bedanken, unsere Tochter und vier weitere Mädchen mit besonderen Bedürfnissen auf die Bühne zu holen und sie in eine professionelle Opernproduktion aktiv zu integrieren.

Unser Dank gilt besonders dem Regisseur Romeo Castellucci für die Idee, ein heterogenes Frauenbild zu zeigen. Außerdem möchten wir dem Hauptdarsteller Davide Luciano für seine Geduld danken. Auch Kassandra und Georg als Leitung und Assistenz der Statisterie, den helfenden Händen bei der Garderobe, Alexandra als fürsorgliche Betreuerin und all jenen, die unsere Mädchen während dieser aufregenden Zeit betreut und unterstützt haben, möchten wir unseren besonderen Dank aussprechen.

Die Salzburger Festspiele haben eindrucksvoll bewiesen, dass Inklusion vom Schlagwort zur gelebten Praxis werden kann! Inklusion ist möglich - in der Schule, im Alltag und sicherlich in ganz besonderer Weise in der Kunst.

Wir sind sehr dankbar für dieses sichtbare Signal der Salzburger Festspiele sowie für den Mut, die Toleranz, das hohe Maß an Geduld und vor allem die Wertschätzung, die unserer Tochter entgegengebracht wurde.





Familie Thaller, 5111 Bürmoos