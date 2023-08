Salzburger Festspiele: Spielstätte dem Kunstwerk anpassen

Kein Festival einer Kleinstadt - wie Salzburg -hat so viele Spielstätten (15 Stück!) zur

Verfügung, daher kann sehr konkret ausgewählt werden, wo was gespielt

und aufgeführt wird.

Das Haus für Mozart ist für die Mozartopern sehr geeignet und das Große

Haus für die großen Opern, sowie für Orchesterkonzerte, wobei es sich

als Schlechtwetterausweichstätte für den "Jedermann" weniger

eignet. Dafür würde sich noch eher die Felsenreitschule anbieten.

Im Mozarteum sind wiederum die Mozart-Matineen gut aufgehoben,

aber leider nicht die großen Beethoven-Symphonien, wie es sich heuer wieder

bei den Concert des Nations 2 u. 3 unter dem Dirigat von Jordi Savall

gezeigt hat. Das Haus ist einfach zu klein für diese wuchtig ausladenden Crescendi und Fortissimi.

Außerdem braucht diese gewaltige Musik ein großes Orchester, das auf der Mozarteumbühne kaum Platz findet.

Es ist - meiner subjektiven Empfindung nach -eine eklatante Fehlentscheidung der

Intendanz der Festspiele, Beethoven ins Mozarteum zu verbannen.

Es tut mir ja leid, aber dort tut mir diese wunderschöne Musik meines musikalischen

Hausgottes - neben Gustav Mahler natürlich - weh in meinem Gehörgang.

Josef Blank, 5061 Elsbethen