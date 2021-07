Salzburger Impfsonntage

Etwas Verwunderung war angebracht, als am 3. Juli 2021 der Lokalteil der "Salzburger Nachrichten" titelte "Nun bleibt das Land auf dem Impfstoff sitzen". Ohne den Zuständigen der Landesregierung Ideenlosigkeit vorwerfen zu wollen, wie wäre es auch in Salzburg mit einem oder mehreren Impfsonntag/-en? In Wien und zuletzt auch in Tirol wurde diese unkomplizierte Art und Weise, rasch an eine Coronaimpfung zu kommen, bestens angenommen, ja sogar überlaufen, was mit mehreren Terminangeboten abgefedert werden könnte. Es gibt immer noch viele Salzburger/-innen, die sich vor Monaten zur Impfung angemeldet haben und bis heute auf einen Termin warten. Der Sondertermin für Studierende ist zwar sehr zu begrüßen, jedoch sollten alle Teile der impfbaren Bevölkerung eingeschlossen werden. Das würde auch unschlüssigen Menschen den Schritt, sich impfen zu lassen, wesentlich einfacher gestalten. Damit uns im Herbst nicht wieder die nächste "Überraschung" droht.



Dipl.-Ing. Franziska Fuchs,, Bakk. techn. 5201 Seekirchen am Wallersee