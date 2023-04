Salzburger Landtagswahl: Wer kann mit wem?

Das Ergebnis der Landtagswahl in Salzburg spiegelt den aktuellen Trend wider, welcher die große Unzufriedenheit und die multiplen Krisen besonders auf die in Verantwortung stehenden Landeshauptleute projiziert. Auch wenn die ÖVP unter Landeshauptmann Haslauer den ersten Platz verteidigen konnte, sollten die starken Stimmenverluste zu denken geben. Haslauer wird nicht einfach zur Tagesordnung übergehen können. Die Erosion der politischen Mitte (ÖVP, SPÖ, Neos, Grüne) sowie das Erstarken der Ränder (FPÖ, KPÖ) ist Ausdruck einer tiefen Vertrauenskrise und sollte ein Weckruf sein. Mit knapp 26 Prozent setzten die Freiheitlichen nicht nur ihren Erfolgslauf fort, sondern übertrafen damit auch ihr historisch bestes Ergebnis bei einer Salzburger Landtagswahl. Man darf gespannt sein, was Spitzenkandidatin Svazek daraus machen wird. Der fulminante KPÖ-Erfolg zeigt, dass man mit einem charismatischen Spitzenkandidaten und einem gut geführten Wahlkampf punkten kann. Die KPÖ plus hat sich erfolgreich als Partei der kleinen Leute mit kleinen Einkommen und großen Sorgen profiliert. Da die ,,Dirndlkoalition'' nun Geschichte ist, muss sich Haslauer auf die Suche nach einem neuen Partner begeben. Es wird spannend, ob es einen Schulterschluss mit der FPÖ, der SPÖ oder ein ''Dreier'' mit SPÖ und Grünen geben wird.





Ingo Fischer, 9473 Lavamünd