Salzburger Lokalbahn muss Service verbessern

Ich bin Rollstuhlfahrerin und wohne im Seniorenheim Oberndorf. Deshalb freute ich mich sehr, dass man am Sonntag gratis mit der Lokalbahn fahren konnte. Nach einem schönen Tag im Tiergarten fuhren meine Freundin und ich um 18 Uhr wieder nach Hause. In Oberndorf angekommen, sahen wir, dass der Bahnsteig zu hoch war, um auszusteigen. Meine Freundin suchte aufgeregt einen Schaffner. Am Ende fuhr der Zug ab. Ich drinnen, meine Freundin war draußen. Ein großer Schock. Gott sei Dank konnte ich dann in Ziegelhaiden aussteigen.

So viel zur Hilfe für Behinderte. Dazu müsste sich die Lokalbahn mehr einfallen lassen.

Jeanette Hofbauer, 5110 Oberndorf