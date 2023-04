Salzburger Obuslinie 11 - ein Murks von Anfang an

Am 13. April präsentierte Salzburgs Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler zusammen mit Albus-Chef Häckl die neue Autobuslinie 11. Wäre die falsche Nummer - 11 würde in den Kreis der Obuslinien fallen - noch zu verschmerzen, so unverzeihlich ist die Darstellung des Linienverlaufs. Die Linie 27 hält wohl kaum an der Wartelsteinstraße, genauso wenig wie die Linie 5 bei der Beethovenstraße. An Peinlichkeit kaum zu überbieten. Kennt sich denn bei Salzburg Verkehr keiner aus?

Weiß man in der Stadt denn nicht, dass auch die Linien 28 und 165 bei der Josefiau halten, sowie diverse MEX-Linien und die Lungau-Verbindung 270? Beim Aiglhof/LKH fehlen die Linien 2 und 12, und überhaupt jeder Hinweis auf die Linie 8. Was ist mit der Linie 23, wo findet man die? Für so eine schlechte Arbeit sollten sich in der Stadt allesamt schämen und Landesrat Stefan Schnöll für diesen Verhau nicht den Kopf hinhalten müssen. Das kann ja noch was werden mit dieser Linie . . .





Dipl.-Kfm. Sebastian Krackowizer, D-82447 Spatzenhausen