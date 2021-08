Salzburger Schranne: Quo vadis?

Du bist einer der größten und wohl auch einer der beliebtesten Straßenmärkte in Österreich. Du führst eine Vielfalt an Produkten, die fast ausschließlich in deinem Nahbereich erzeugt, produziert und verarbeitet werden, und somit immer das Prädikat "frische Ware aus unserer Heimat" verdienen.

Du bist aber auch ein Ort für Geselligkeit, um nicht zu sagen "ein Ort der Zuflucht", den kein geringer Teil deiner Besucher für ein wöchentliches Treffen mit Bekannten, Freunden, insbesondere für Pensionisten - mit ehemaligen Arbeitskollegen - nützen, um im Einkaufstrubel, bei einer Flasche Bier oder einem kühlen Gläschen Wein bzw. wärmendem Glühwein im Winter, für eine kurze Zeit die Wertigkeit der Alltagssorgen auf ein vernünftig Maß zu reduzieren.

Aber auch viele unserer Urlaubsgäste aus dem Ausland, die unsere Stadt besichtigen, sehen dich als Bereicherung. Ihr besonderes Interesse gilt vorwiegend den großartigen, für sie zum Teil unbekannten österreichischen Weinen, wobei in solchen Fällen eine vorab gewünschte Kostprobe wohl nachvollziehbar ist.

Diese bis dato tolerierten gesellschaftspolitischen Bedürfnisse deiner Besucher wurden aber nun aus weitgehend unerklärlichen Gründen dahingehend wieder eingeschränkt, dass zwar "Bier", nicht aber ein "Gläschen Wein" konsumiert werden darf, zumal beide Getränke aus heimischer Erzeugung stammen und nicht nur für den Normalbürger eine willkommene Bereicherung im Schrannenalltag darstellen. Die Mutmaßung, dass dabei über den Durst getrunken würde, oder dass dadurch umliegende Gastronomiebetriebe - in diesen zwei bis drei Wochenstunden - einen spürbaren Geschäftsentgang erleiden würden, widerspricht natürlich der gelebten Realität.

Denn einen kleinen und wohl nachvollziehbaren Wunsch vieler Schrannenbesucher zu berücksichtigen, wäre - gerade in dieser Zeit - durchaus ein ehrenvoller Schritt der Obrigkeiten in Richtung gelebter Humanität.



Matthias Ausweger, 5023 Koppl