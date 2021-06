Salzburgs beschämender Umgang mit Kunstschaffenden

Nicht nur seit neuestem "stolpere" ich über die Tafel am Marko-Feingold-Steg in Salzburg. Bei aller Anerkennung von Zivilcourage und Menschlichkeit von Herrn Feingold finde ich persönlich, als in Salzburg lebender Maler, es beschämend, wie diese Stadt mit Kunstschaffenden umgeht. Man stelle sich nur vor, Hans Makart würde noch leben, wie peinlich! Nach runden 100 Jahren einen großen Künstler einfach vom Ehrenplatz zu verstoßen! Nämlich an einem symbolischen "Brückenbauerplatz", der Hans Makart war (vom Historismus zur Sezession).

Als junger Maler hatte ich die große Ehre, als lebender mit dem verstorbenen Hans Makart im Museum "André Malraux" in der Partnerstadt Reims auszustellen. Damals begann ich mich auch mit seiner Biographie zu beschäftigen. Tragisches Schicksal als Malerpersönlichkeit, dass er zwei Mal in der Geschichte "missbraucht" wurde, und endlich auch einen prominenten Platz in der österreichischen Galerie im Belvedere gefunden hat! In Salzburg ist sein Werk verstreut, und anstatt ihm ein kleines Museum z. B. im Mirabellgarten, statt dem Barockmuseum, einzurichten, stellt man eine Rigipswand vor sein "großes" großartiges Werk im Salzburg Museum. So symptomatisch, symbolisch vermauert man den Blick auf ein Werk eines Salzburger Künstlers, anstatt stolz auf ihn zu sein! Ich habe noch immer den Katalog aus der Retrospektive der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden von 1972 vor mir. Daran könnte man sich ein Beispiel nehmen, wie man mit einem großen Maler-Sohn Salzburgs umgeht. Ob einem sein Oeuvre gefällt oder nicht, geht es hier wohl um eine Grundhaltung.

Bescheidener Vorschlag: Wie wäre es, diesem Werk einen Platz im Foyer des neuen Pausensaals im Mozarteum zu geben, damit es die Öffentlichkeit wenigstens sehen kann?







Frank Glanz, 5020 Salzburg