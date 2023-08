Salzburgs Schönheit ist zu Recht Weltkulturerbe

Danke für Ihren Artikel zum Weltkulturerbe Salzburg (SN, 2. August 2023). Es gibt einem wieder Hoffnung, dass es doch Menschen gibt, die sich um die Zukunft unserer Stadt sorgen. So wie es Herr Prälat Neuhardt tut, wie es Prof. Sedlmayr, Graf Moy, Herbert Klein, Nora Watteck immer getan haben.

Mir fehlen bei der Aufzählung der Bausünden der Abriss der Borromäuskirche, die Auflösung des Barockmuseums, die Gestaltung des Residenzplatzes. Schaut man vom Museum der Moderne, auch kein Ruhmesblatt, in die Stadt, dann erkennt man wie klein die Stadt ist, deren Schönheit man preist, man kann sie ohne weiteres unter einen Glassturz stellen. Blickt man vom Café Cool Mama in Liefering vom 15. Stock zur Stadt, dann erfreut man sich der herrlichen Lage der Stadt, der Schönheit der Altstadt und ist unglücklich über die Hässlichkeit der Häuser, die außerhalb der Stadt gebaut wurden. Ich hege Hoffnung in Bruno Maldoner, er scheint das Herz für unsere Stadt zu haben.

Gretl Herzog, 5020 Salzburg