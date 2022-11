Salzburgs "Visitenkarte"

Reisenden, die in Salzburg am Hauptbahnhof ankommen oder auch abreisen - sei es als Teilnehmende an Seminaren, Konferenzen oder auch nur, um den Urlaub zu genießen, bietet sich ein gar bedrückendes Bild. Wenn auch schon zum wiederholten Mal der Südtiroler Platz erneuert und "verschönert" wurde (ich denke nur an den Brunnen, der in der Erstgestaltung nicht funktionierte), und der Platz täglich von der Gemeinde peinlich gesäubert wird.

Was jedoch erschreckend anmutet, ist die Tatsache, dass bereits ab 9 Uhr morgens die ersten "Dauergäste", sprich Alkoholiker und Drogenabhängige, den Platz unter dem Flugdach zum Meinungsaustausch bevölkern. Auch die Demontage der fix montierten Sitzgelegenheiten hat nicht bewirkt, dass dort die Trinkgelage hintangehalten werden. Sie hat eher dazu geführt, dass zumindest in der warmen Jahreszeit die Menschen eben auf dem Boden herumliegen.

Die vor einiger Zeit montierten deutlich sichtbaren Tafeln mit dem Hinweis auf das strikte Alkoholverbot rund um den Platz haben so gut wie keinen Erfolg gezeitigt. Auch die etwa alle drei Monate stattfindenden Kontrollen des Magistrats durch das Ordnungsamt sind so gut wie wirkungslos. Denn zum Zweck einer Anzeige bedarf es der Polizei, weil die Mitarbeiter des Ordnungsamts keine Ausweise kontrollieren dürfen.

Weil aber die Beamten durch deren Uniform wie auch die schön beklebten Fahrzeuge schon von Weitem auszunehmen sind, werden die Bierflaschen und -dosen eilig versteckt, sofern diese Personen nicht zu sturzbetrunken sind, um noch reagieren zu können.

Ein Angebot des Magistrats, den erwähnten Leuten Räumlichkeiten - allerdings ohne dass dort Alkohol jedweder Art konsumiert werden dürfe - zur Verfügung zu stellen, wurde nicht akzeptiert, nicht mal bei strenger Kälte. Und selbst ein Platzverweis würde nur eine Verlagerung der Klientel zu einem anderen Platz bewirken.

Guter Rat in dieser Problematik wäre sehr gefragt. Die Politik sollte dafür eine Lösung finden.



Peter Randorf, 5020 Salzburg