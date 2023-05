Salzburg-Marathon am 21. Mai: Kam einer durch? Jedenfalls nicht der Invalide, der am Sonntagvormittag per Samariterfahrdienst von Gnigl ins Nonntal gebracht werden sollte. Man bemühte sich redlich und versuchte allerhand Aus- und Umwege. Letztlich musste der Kranke aber enttäuscht wieder zum Ausgangspunkt zurückgebracht werden. Für ihn war es ein verlorener Sonntag.



Barbara Keller, 5020 Salzburg