Samson-Fest war großartig

Es war eine große Freude, die 300-Jahr-Feier des Tamsweger Samson am vergangenen Wochenende mitzuerleben. Immerhin konnte man hier 12 Samsone (zehn aus dem Lungau, zwei aus Murau und Krakaudorf) bestaunen. Alles zusammen war ein buntes, fröhliches Fest für Augen und Ohren.

Man muss der Tamsweger Samson-Gruppe, allen Samson-Gruppen und allen Musik- und Schützengruppen und insgesamt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (einschließlich Wettergott) Danke sagen, dass das Fest zur Freude Tausender Besucher so schön und so gelungen ablaufen konnte. Wie gut, dass die regionstypische Samson-Tradition durch gemeinschaftlichen Zusammenhalt erhalten oder besser gesagt hochgehalten wird. Sehenswert ist auch die sehr informative Samson-Ausstellung im Lungauer Heimatmuseum in Tamsweg, denn wie dort auch zu erfahren ist, gibt es die riesenhaften Menschen ("Giganten") beispielsweise auch in Frankreich und Belgien im Rahmen von Festen und Zeremonien. Riesen haben wohl schon immer ihre eigene Anziehungskraft. Die Samsone und ihre kleinen Begleiter (Zwerge), alles urige, ausdrucksstark und liebevoll gestaltete Gestalten,

faszinieren stets aufs Neue.

Lungau und alle Besucherinnen und Besucher haben ein großartiges, einmaliges Fest erlebt. Herzlichen Dank allen Aktiven, allen Helferinnen und Helfern dafür!



Karl Brunner, Mag. Christine Supanz, 9020 Klagenfurt