Sanfter Tourismus

Ich verfolge die lokalen Leserbriefe seit Wochen mit Interesse, die sich fast nur mehr um die Folgen der tödlichen Kuhkonfrontation und des folgenden Urteils drehen. Die Meinungen sind praktisch unisono, manche mit vernünftigen Vorschlägen zur Verbesserung, manche wie von Herrn Krejcirik am 9. Juli richtig aggressiv.

Ein bisschen erinnert mich die Sache an die Vor-Corona-Zeit, als Einheimische wegen "Übertourismus" Salzburg-Stadt-Besucher körperlich attackierten. Dann kam Corona mit dem verständlichen "Auweia"-Geschrei wegen des völlig ausbleibenden Tourismus. Und jetzt schlägt das Pendel wieder in die Gegenrichtung aus.

Ja, eigentlich sollte eine Region schon wissen, ob sie nun einen Tourismus will oder nicht. Wenn sie ihn will, muss sie auch in der Lage sein, die Nachteile in Kauf zu nehmen und zu minimieren. Ich glaube ja persönlich nicht, dass die Gäste heute dümmer sind als in den letzten 60 Jahren, wahrscheinlich sind die hier zitierten immer gleichen Vorfälle auch früher vorgekommen, nur hat sie halt niemand ins Netz stellen können. Auch die Kühe sind sicher nicht aggressiver geworden, obwohl ich eine seriöse Meinung eines Salzburger Bauern in Ö1 gehört habe, dass es früher auf jedem Hof mindestens einen Hund gab und die Kühe daher an Hunde besser gewöhnt waren als heute.

Ich weiß auch von der Begründung des letzten Gerichtsurteils zu wenig, aber laut Bericht soll diese Kuh bereits einmal auffällig geworden sein, das dürfte es ja auch bei Menschen geben. Das Zusperren von Wanderwegen oder Almen ist auf Dauer sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss: Ich gehe ja davon aus, zumindest lese ich das in den Tourismuszeitschriften immer wieder, dass der "sanfte" Tourismus bevorzugt wird, also nicht Ischgl und Co., dessen Folgen wir ja heuer kennengelernt haben.

Gewisse Wintersportregionen wie etwa Saalbach-Hinterglemm reizen ja im Sommer überhaupt nicht, weil einem Naturliebhaber jeder kleine Grashalm auf den Winterpisten leidtut. Und die Absprengung von Berggipfeln ist auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Ist das Wort "Gier" dafür zu hart?

Mit den Berichten über geschlossene Almen und aggressiven Leserbriefen sowie Bürgermeisterstatements wird man speziell im heurigen Sommer nicht viele "sanfte" Gäste anlocken. Ich habe viele schöne Winterurlaube in Salzburg verbracht und auch Skitouren vom Rauriser Tal auf den Sonnblick und das Schareck durchgeführt und bin dankbar für diese Erlebnisse. Ich habe niemals Jungwälder als Skitourengeher niedergemäht und verurteile natürlich alle hier beschriebenen Exzesse. Aber: Es kann ja nicht sein, dass es nur mehr idiotische Touristen gibt, und ich würde mich nach all den Maßnahmen und Meinungen der Salzburger Leserbriefschreiber in diesem Bundesland als Gast weder willkommen noch wohl fühlen.

Es gibt auch wunderschöne andere Alpenregionen, sogar solche, die wie die Schweiz und Italien mit dem Wolf zusammenleben können, weil sie vernünftige Maßnahmen eingeführt haben. Investieren muss man halt in einen sanften Tourismus schon etwas, die goldenen Äpfel fallen nicht von den Bäumen.



Dr. Werner Lack, 1140 Wien