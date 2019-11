Sanierung von Wohnungen

Hiermit möchte ich meinen Ärger kundtun über die baulichen Maßnahmen, die in Folge von Sanierungsmaßnahmen in einer Wohnsiedlung vor sich gehen. In dieser sogenannten Sanierung war nicht nur die Lärmbelästigung unerträglich - vom Schmutz abgesehen -, sondern auch die Art und Weise, wie gearbeitet worden ist. Auf Beschädigungen in der Wohnung wird gar nicht eingegangen oder Maßnahmen zur Wiederherstellung eingeleitet. So wie es aussieht, muss man selbst Geld in die Hand nehmen, um die Wohnung wieder bewohnbar zu machen, was nicht Sinn der Sache ist. So geht man eben heutzutage um mit Mietern.

Wolfgang Kopecky, 5020 Salzburg