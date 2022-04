Sanktionen gegen das russische Militär

Täglich bekommen wir über die Medien Berichte von Gräueltaten und Kriegsverbrechen des russischen Militärs in der Ukraine. Wieso werden von den westlichen Regierungen keine Sanktionen gegen die Urheber dieser Verbrechen erlassen? Ich könnte mir vorstellen, ein 20-jähriges Einreiseverbot für Angehörige des russischen Militärs zu erlassen.

Mich schaudert es bei dem Gedanken, dass ich möglicherweise in meinem Sommerurlaub am Nebentisch einen Kriegsverbrecher sitzen habe, der unsere Gastfreundschaft genießt, während geflüchtete Ukrainer ihm Getränke servieren.

Mag schon sein, dass diese Maßnahme auch Unschuldige trifft. Der Druck auf das russische Regime wäre allerdings groß das Gegenteil beweisen zu müssen. Und innerhalb des Militärapparates könnte der Einfluss jener gestärkt werden, die solche Gräueltaten ablehnen oder überhaupt diesen Krieg für sinnlos halten. Die Geschichte hat bewiesen, dass das Militär einen großen Einfluss auf Machthaber haben kann, möglicherweise mehr als Oligarchen.





Hans Kaiser, 8323 St. Marein bei Graz