Sanktionen hin oder her: mehr Russland-Gas kommt nicht

Man diskutiert über die Sanktionen und vergisst die Waffenlieferungen. Würde es denn Putin von seiner Haltung abbringen, wenn die EU die Sanktionen einstellt und weiter an die Ukraine Waffen liefert und ihn so in die Enge treibt? Das wäre doch sicher nicht der Fall.

Und kann man erwarten, dass die EU bereit ist, neben den Sanktionen auch die Waffenlieferungen einzustellen? Waffenlieferungen einzustellen würde ja bedeuten, dass die EU die Ukraine auf Gedeih und Verderb an Putin ausliefert, mit unabsehbaren weiteren Folgen seines Expansionstriebes. Bitte, wer kann so etwas Unrealistisches erwarten, wenn er die Festlegungen berücksichtigt, die von den führenden Politikern der EU, der NATO und der USA zum Ukraine-Krieg vorgenommen wurden?

Und wer fordert, dass Österreich allein die Sanktionen einstellen soll, müsste berücksichtigen, dass Österreich die bisher von der EU beschlossenen Sanktionen mitbeschlossen hat, dass Österreich also für die EU-Sanktionen mitverantwortlich ist und sie nicht mehr rückgängig machen kann. Und auch die Militärhilfe der EU an die Ukraine hat Österreich mitfinanziert.

Aber selbst wenn Putin bereit wäre, uns wieder mehr Gas zu liefern: Wie sollte das gehen? Das Gas würde zu uns, das heißt zur OMV, über Leitungen in der Ukraine und in der Slowakei kommen. Und die EU würde sicher auf unsere Vertragsbrüchigkeit und Unsolidarität mit Gegenmaßnahmen (etwa Blockierung von Leitungen) reagieren. Und Putin könnte nicht sicher sein, dass das von ihm an die OMV gelieferte Gas nur Österreich zugute käme.

Nein, all das geht nicht. Zu stark sind die internationale Verflechtungen, in denen wir uns befinden.

Kurz zusammengefasst: Die Einstellung von Sanktionen, solange die Russen die Kriegshandlungen fortsetzen und der Westen einschließlich EU Waffen liefert, würde sicher nicht dazu führen, dass Putin den Wirtschaftskrieg einstellt und Gas und Erdöl wieder wie früher liefert.





Peter F. Lang, 1200 Wien