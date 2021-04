Sattler-Panorama ist am heutigen Standort ideal aufgestellt.

Dem leidenschaftlichen Appell von Herrn Museumskustos i.P. Dr. Nikolaus Schaffer "Panorama als Bauernopfer" (SN v. 15.4.) darf ich gratulierend mich voll und ganz anschließen und würde es begrüßen, wenn auch der Salzburger Museumsverein sich mit diesem Thema befassen könnte. Das Sattler-Panorama ist m.M. am heutigen Standort (ehem. Hauptpost, Residenzplatz) ideal aufgestellt. (Siehe Publikation von Dir. Erich Marx u. Peter Laub, 2005). Wie wäre es, wenn das Salzburg Museum jene Räumlichkeiten des ehem. Barockmuseums, Slg. Rossacher, als Dependance für jene Kunstwerke, die uns das Wiener Belvedere künftig saisonal zur Verfügung stellen will, reanimieren würde? Eine museale Infrastruktur, wenngleich in die Jahre gekommen, ist noch vorhanden. Und nachhaltiger, auch kostengünstiger wäre eine solche Lösung vermutlich auch.

Prof. Dr. Adolf Hahnl, Kunsthistoriker i.P., 5020 Salzburg