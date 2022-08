Sattler-Panorama soll umziehen

Dass in der Stadt Salzburg eine Dependance des Belvedere errichtet werden soll (noch dazu in sehr aufwendiger Art und Weise), verstehe ich einfach nicht. Als ob es in dieser schönen Stadt nicht ausreichend Museen, Sehenswürdigkeiten, Kulturstätten gäbe.

Und dass in diesem Zusammenhang das Sattler-Panorama seine gegenwärtige Top-Adresse aufgeben muss, um jenseits der Salzach ein neues Zuhause zu finden (so nach dem Motto: "Na, wo könn' ma's 'n hi'geb'n"), kommt meines Erachtens einer Entwürdigung dieses großartigen und historisch bedeutenden Kunstwerks gleich.

Irgendwie geistert durch meinen Hinterkopf der Gedanke, dass bei dem gesamten Vorhaben die Gier nach Bedeutung, nach Selbstverwirklichung, nach Geld dahintersteckt.

Gleichzeitig aber auch der weitere Gedanke, dass der zuvor genannte natürlich reiner Unsinn ist, und dass es hunderterlei Gründe gibt, wonach alles einzig und allein kulturell bedingt ist.



DI Kurt Kriwanek, 1120 Wien