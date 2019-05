Sauteure Wohnungen durch politische Feigheit

Großdemos in Deutschland gegen unerschwingliches Wohnen werfen ihre Schatten nach Österreich. Dieses Problem brennt auch hierzulande vielen Menschen unter den Nägeln. Wie die SN im Leitartikel vom Donnerstag, 16. 5. ("Bezahlbares Wohnen ist eine Pflicht des Staates") richtig analysieren, hat die Politik die Lösung des Wohnungsproblems seit Jahrzehnten weitgehend dem Markt überlassen.

Dies bedarf einer Ergänzung: Der Markt garantiere das Gemeinwohl, so das Dogma. Diese Lüge funktioniert bis heute deshalb so gut, weil es auch "gemeinnützige" Wohnbauträger mit einem zähflüssigen, mäßig geförderten Wohnbau gibt, der zwar das Problem nicht lösen kann, aber wenigstens bis jetzt die Stichflamme rabiater Demonstrationen à la Berlin samt absehbarer Folgen, wie die Besetzung leerstehender Wohnungen, verhindern konnte.

Dabei wäre die Lösung des Wohnungsproblems recht einfach. Die Stadt muss sich die für den kommunalen, geförderten Wohnbau geeigneten Flächen aneignen. Da geht es nicht um "Parkplätze". Gemeinwohl hat Vorrang: Das Grundeigentum ist keine heilige Kuh! In der Vergangenheit waren empfindliche Einschnitte verfassungskonform, wenn es um den Bau von Eisenbahnen oder Autobahnen ging. Es konnte mir bisher noch niemand erklären, warum der staatlich gelenkte Bau leistbarer Wohnungen unwichtiger sein sollte, als die Verlegung von Schienen, die Betonierung von Straßen, oder der Bau von 380-kV-Leitungen (E-Manager sind da bekanntlich nicht zimperlich).

Was ist radikal daran, Groß-Grundeigentum in Österreich zu verstaatlichen, um die Bevölkerung mit leistbarem Wohnraum zu versorgen? Was ist verwerflich daran, börsennotierte Unternehmen in Berlin zu vergesellschaften, um die Ausbeutung von Mietern zu stoppen? Was ist absurd daran, eine altbackene Grünland-Deklaration in Salzburg mit Hausverstand zu evaluieren, um leistbaren städtischen Wohnbau zu starten? Absurd ist vielmehr, dass sich die Politik hartnäckig an Ideologie klammert.

Wann sind (Miet-) Wohnungen erschwinglich? Doch nur dann, wenn sie günstig von der Stadt ohne Gewinn (statt privat mit allen Unwägbarkeiten!) gebaut, vermietet und auch verkauft werden (solange es noch einen "Mittelstand" gibt).

Wann werden sich die Alt-Parteien von der ur-kapitalistischen Idee gewinnbringender Miet- und Eigentumswohnungen abwenden? Erst dann, wenn sie kaum noch gewählt werden? Wer kämpft für kommunalen Wohnbau, um das Spekulantentum von Investoren zu untergraben? Die Politik hätte längst die Möglichkeit!

Stattdessen hätschelt sie noch immer ein ewiges Grünland-Narrativ - im kleinen Salzburg, das ringsum mit grüner Wildnis gesegnet ist, die sich in wenigen Minuten per Fahrrad, Bus, Bahn und sogar zu Fuß erschließen und genießen lässt. Nach jahrzehntelanger politischer Feigheit ist es hoch an der Zeit, kommunalen Wohnbau auch in Salzburg durchzusetzen und schädliche "Privat-Investments" auszubremsen.



Dr. Silvester Schröger, 5020 Salzburg